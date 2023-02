Bree en Herk-de-Stad ijveren mee voor vrijlating van West-Vlaamse hulpverlener Olivier Vandecasteele

In Limburg gaan de steden Bree en Herk-de-Stad alvast in op de oproep van Doornik. "Deze zaak mag niet op de achtergrond verdwijnen", vindt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree. "Alle middelen moeten ingezet worden. Als wij, als Limburgse gemeente, ons steentje kunnen bijdragen om dit duidelijk te maken aan de federale overheid, doen wij dit. Een Limburger is tenslotte een wereldburger. We hopen dat we met deze motie ook de familie van Olivier Vandecasteele kunnen steunen."