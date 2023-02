Sportartsen roepen kinderen op meer buiten te spelen: "Beste remedie tegen bijziendheid" 

Het grote aantal kinderen met bijziendheid baart sportartsen zorgen. Daarom roepen ze ouders met jonge kinderen op om hen meer te laten buiten spelen of sporten. Tom Teulingkx van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA): "We weten dat kinderen die buiten spelen of sporten in aanraking komen met natuurlijk licht. Dat licht vermindert de ooggroei en daarmee ook de kans op bijziendheid. Buitenspelen helpt dus bijziendheid te voorkomen of op zijn minst af te remmen. Daarom is het belangrijk dat kinderen regelmatig buiten komen."