Extra politiepatrouilles bij buurtbewoners van Jan Breydelstadion in Brugge na doodsbedreigingen

Het dossier waarbij Club Brugge een nieuw stadion wilt bouwen, loopt nog maar eens vertraging op. Donderdag werd de omgevingsvergunning geschrapt. Het dossier sleept al meer dan 15 jaar aan. De beslissing zorgt voor frustratie bij de Brugse supporters. Op sociale media regent het berichten, sommige supporters bedreigen de 16 buurtbewoners die de klachten hebben ingediend. De politie van Brugge zal in de buurt extra patrouilleren.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge roept op om kalm te blijven. De bedreigingen zijn ernstig. "Dat gaat over het ergste dat je maar kan bedenken. Het zijn quasi doodsbedreigingen die geuit worden. De politie is van oordeel dat er verscherpt toezicht moet gehouden worden zodat er met de buurtbewoners en hun eigendom niks kan gebeuren. De bedreigingen zijn via sociale media geuit. De politie weet goed over wie het gaat, ja."