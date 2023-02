Onrust bij C&A houdt aan: kledingketen moet opnieuw snijden in het personeel

Het Nederlandse familiebedrijf C&A, dat in de 19e eeuw werd opgericht door de broers Clemens en August Brenninkmeijer en via een Zwitserse holding eigenlijk nog altijd in handen is van diezelfde familie, is al langer dan vandaag aan het krasselen, zegt marketingprofessor Gino Van Ossel van de Vlerick Business School. "Dat is eigenlijk al 30 jaar aan de gang. In die zin is het niet echt een verrassing."