Bestrijding van Chinese herten in Schoten: "Overpopulatie is bedreiging voor onze natuur"

In het park Vordenstein in Schoten zal vanaf volgende week maandag de Chinese muntjak bejaagd worden. Dat is een hertensoort die eigenlijk alleen in Oost-Azië voorkomt. De dieren zijn hier terechtgekomen omdat er een paar zijn ontsnapt uit gevangenschap en ze hier in het wild ook kunnen overleven. "Daardoor zijn er nu teveel van, wat een bedreiging is voor onze natuur", vertelt schepen van milieu Walter Brat (N-VA). De bestrijding is in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos, die beroep doen op officieel ingehuurde jagers.