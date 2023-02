Dendermonde werkt nieuw duurzaam warmteplan uit, samen met papierverwerkend bedrijf VPK

Dendermonde zal tijdens dat onderzoek een volledig nieuw warmteplan uitwerken voor de stad. "We gaan onderzoeken waar er nog bedrijven zijn die warmteoverschotten hebben, en waar er bedrijven zijn die net warmte nodig hebben. Het is maar logisch dat we proberen om overschotten te capteren, anders gaat die warmte verloren. En dan kunnen we die restwarmte, via een backbonesysteem, gebruiken in bijvoorbeeld een sporthal of een ziekenhuis", vertelt Meremans. Al is er ook veel kans dat de warmte wordt verdeeld over particuliere woningen. "Dat is het eenvoudigste om te realiseren", vermoedt hij.