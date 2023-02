Diest krijgt nieuw zwembad en Halve Maan blijft openluchtzwembad

Burgemeester De Graef kreeg ook signalen van het provinciebestuur dat het openluchtzwembad in het domein halve Maan een zwemfunctie zal behouden met waterrecreatie. Het provinciebestuur liet eerder verstaan dat het af wou van de openluchtzwembaden in de provinciedomeinen. In Huizingen ging het zwembad afgelopen zomer niet meer open. De openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest zouden op termijn sluiten in de huidige vorm. Er kwam veel protest tegen de mogelijk sluiting. De provincie bekijkt mogelijke samenwerkingen en heeft een studie besteld over wat het beste en meest duurzame alternatief is. Officieel is er nog geen beslissing.