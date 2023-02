Dreigt er een nieuwe Intifada na de verkiezingen in Israël? Beluister hier de podcast Vranckx & Byloo

Het woord "shalom" of "vrede" komt nog amper voor in het politieke discours in Israël vandaag. Waar dat woord dertig jaar geleden nog de sleutel vormde tijdens de vredesgesprekken, is het dezer dagen vervangen door "shtikat" of "stilte". Die analyse maakt Brigitte Herremans, Midden-Oosten-expert verbonden aan UGent, in de podcast “Vranckx & Byloo”. “In de Israëlische samenleving heerst apathie en antipolitiek. De Israëlische kiezer is de hoop op vrede kwijt. Ze hebben het gevoel dat er niks meer te veranderen valt en leggen zich neer bij die situatie.”