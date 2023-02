Drugsmaffia ontvoert onschuldige Antwerpenaar: "Per vergissing buurman meegenomen in plaats van hun echte doelwit"

Het lijkt wel op een scenario van een Hollywoodfilm, maar het is toch de realiteit in de stad aan de Schelde: een man uit Wilrijk is er een tiental dagen geleden per vergissing ontvoerd door de drugsmaffia. Hij werd door criminelen klemgereden op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Omstaanders zagen hoe de man in een bestelwagen wordt geduwd en meegenomen. Daarop belden de getuigen de politie die een onderzoek opstartte.