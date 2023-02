Belgische topman bij Microsoft over oorlog in Oekraïne: "Dit is allereerste data-oorlog in de geschiedenis, data zijn grondstoffen met groot tactisch belang"

Het toont aan hoe belangrijk of machtig techbedrijven zijn, niet alleen Microsoft, maar bijvoorbeeld ook het Starlink van Elon Musk of Meta van Mark Zuckerberg. "Maar dat moet je nuanceren", vindt Couwberghs. "We hebben eerder een grote impact, geen macht. De sturing om een bepaalde zaken uit te voeren, gebeurt echt wel vanuit de politiek. Bedrijven spelen daar op in."



"Maar ik denk dat wij ons als bedrijf sowieso moeilijk kunnen verzoenen met regimes als Rusland, Iran of Noord-Korea. Wij hebben ook een charter, een missie. Het is altijd al geweest dat de industrie bepaalde conflicten moet ondersteunen. Dat was bijvoorbeeld zo in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Golfoorlog. En wij zijn nu eenmaal een westers bedrijf dat staat voor democratie."