Europese leiders Von der Leyen en Michel houden topoverleg met Oekraïense president in Kiev: "We blijven vastberaden"

Het bezoek van de Europese leiders en commissarissen is zeker niet zonder gevaar. Oekraïne is nog altijd een land in oorlog en zowat elke dag gaat het luchtalarm af, ook in de hoofdstad Kiev. Ook vandaag was dat het geval.

Maar VRT NWS-journalist Jan Balliauw, op dit moment in Kiev, wijst er op dat de Oekraïense luchtafweersystemen er de laatste tijd steeds beter in slagen om Russische raketten en drones uit de lucht te halen voor die hun doel bereiken.

Er gelden ook zeer strenge veiligheidsmaatregelen, zegt Balliauw. De vergadering gisteren mocht bijvoorbeeld niet rechtstreeks gestreamd worden, er mocht zelfs niet rechtstreeks over bericht worden. Vandaag moeten journalisten hun telefoons aan de ingang achterlaten bij de geplande persconferentie van Michel, Von der Leyen en Zelenski.

Ondanks het gevaar vonden de Europese leiders en commissarissen het toch zeer belangrijk om met zovelen naar Kiev te reizen, "om duidelijk aan Rusland het signaal te geven dat de voltallige EU achter Oekraïne staat en ook dat de samenwerking tussen de EU en Oekraïne veel verder gaat dan die financiële en militaire steun".