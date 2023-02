Gloednieuw stadskantoor opent de deuren aan de Zuid in Gent

"Vanaf nu zullen de mensen alle loketten van de stad, meer dan 100, op 1 centrale plek aan de Zuid vinden", legt schepen Sofie Bracke (Open VLD) uit. Alle dienstverlening van de stad gebeurt voortaan op de grote, lichtrijke gelijkvloerse verdieping van het vernieuwde gebouw aan het Woodrow Wilsonplein. En dat heeft zijn voordelen, zegt ze: "In die zin is het gedaan met op verschillende verdiepingen van de Zuid loketten te moeten zoeken, of op andere plekken in de stad. Of je nu een vraag hebt over stedenbouw, mobiliteit, parkeervergunningen of burgerlijke stand, vanaf nu vind je alles op 1 centrale plek aan de Zuid."