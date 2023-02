Brussels Gewest annuleert controversiële stemming over nieuwe gemeentesecretaris voor Molenbeek

Moureaux is bang voor een "gevaarlijk precedent" waarop de oppositie gretig kan inspelen, maar daar is volgens Clerfayts woordvoerster niets van aan. "Aan het begin van de coronacrisis hadden we de nieuwe gemeentewet aangepast om hybride of virtuele gemeenteraden mogelijk te maken, maar alleen in geval van overmacht. Dat wettelijke kader is beperkt. De argumentatie van de gemeente om de gemeenteraad op een hybride manier te organiseren was dat er aantal gemeenteraadsleden ziek waren, maar dat is geen geldige reden. Het kan alleen als er bijvoorbeeld opnieuw een pandemie zou uitbreken of als het gemeentehuis in brand zou staan, waardoor een fysieke vergadering effectief onmogelijk is."