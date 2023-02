Gooikse Pijl Oetingen is er nu ook voor kinderen

"Vanaf 9 uur tot 11 uur kunnen de kinderen van basisscholen De Bron en de Oester, zelf hun eigen wielerkoers rijden in de Kloosterstraat", vervolgt Ine Beyen. "Zo kunnen de kinderen zelf ervaren hoe het voelt om over een meet te rijden en kunnen ze achteraf het podium beklimmen. We hopen op deze manier het wielrennen te promoten. Want wie weet woont de opvolgster van Lotte Kopecky wel in Oetingen."