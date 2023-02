Hinder mogelijk tijdens late avondspits door herstellingen aan wegdek op E17 tussen De Pinte en Zwijnaarde.

De werken starten vanavond tijdens de late avondspits en zijn pas maandagmorgen klaar. In een eerste fase -tussen vrijdag 19.00u en zaterdag 10.00u- zal er maar 1 rijstrook vrij zijn. Dat kan heel wat hinder met zich meebrengen. Vanaf zaterdag 10.00 uur gaan er al 2 rijstroken open. Over de lengte van de werken geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Pas maandagochtend om 06.00 uur kan het verkeer weer over de hele weg rijden.

Ook de oprit naar de E17 zal, voor wie uit de richting van Oudenaarde komt, het hele weekend afgesloten zijn in De Pinte. Het verkeer moet omrijden via de rotonde ter hoogte van de carpoolparking.

In het weekend van 17 februari plant het Agentschap Wegen en Verkeer gelijkaardige werken.