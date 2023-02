Hoe maak je een (Egyptische) mummie? Een zeldzame balsemwerkplaats en 31 aardewerken potten geven antwoorden

Daarom mummificerden ze hun doden, lang voor er enige kennis was over de biologie van bacteriën. Daarbij werden verschillende substanties op het lichaam aangebracht om het weefsel te conserveren en te verhinderen dat er een lijkgeur vrijkwam, voor het lichaam werd ingewindeld.

De afgelopen twee eeuwen konden wetenschappers enkel speculeren over bepaalde ingrediënten voor de balseming die vermeld worden in oude teksten. "Sinds de ontcijfering van het oud-Egyptische schrift kennen we de namen van veel balsemstoffen, maar welke substantie er achter die namen schuilging, daar hadden we tot nu toe het raden naar", zei archeologe Susanne Beck van de Eberhard Karls Universität Tübingen (UT), die de opgraving van de werkplaats leidde.

"Er zijn al talloze studies geweest over de mummificatie bij de Egyptenaren, maar ons gebrek aan kennis over welke substanties achter de verschillende namen zitten en het gebrek aan praktische beschrijvingen, hebben verhinderd dat we meer te weten kwamen", zei mede-auteur van de studie over de werkplaats Maxime Rageot, een specialiste biomoleculaire archeologie aan de UT. "Nu kunnen we echter antwoorden geven."