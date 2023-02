Zuhal Demir tegen de wereld (of hoe een minister de confrontatie opzoekt en zo haar toekomst verzekert dan wel bemoeilijkt)

Ook over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) staan Demir en Brouns lijnrecht tegenover elkaar. Dat beleid is goedgekeurd door de Europese Unie en bepaalt aan welke voorwaarden landbouwbedrijven moeten voldoen om Europese subsidies te kunnen krijgen. Maar daarvoor moet Vlaanderen uitvoeringsbesluiten goedkeuren, en Demir lijkt dwars te liggen. Intussen tikt de EU Vlaanderen wel op de vingers omdat er wordt getalmd. Gaat het hier voor Demir over een andere manier om haar collega Brouns tot meer toegeeflijkheid in het stikstofdossier aan te zetten?



Het nieuwe mestactieplan (MAP) dat er moet komen is het derde hoofdpijndossier. Dat is dringend, want deze maand nog beginnen de boeren te bemesten, aan het begin van het nieuwe landbouwseizoen. Maar een akkoord over het zevende MAP is er nog altijd niet.