Politiezone Lanaken-Maasmechelen over stijgend aantal inbraken: "Het gebeurt het vaakst in de namiddag" 

Afgelopen weekend werd er op negen plekken ingebroken in de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Zelfs tien als je het stelen van een brievenbus meetelt. "Dat is uitzonderlijk veel", zegt hoofdinspecteur Greet Parmentier. "Normaal zien we het aantal inbraken stijgen in december. Dan hebben de mensen geld en cadeaus in huis voor de eindejaarsfeesten. In januari daalt het aantal inbraken, maar nu zien we een omgekeerde beweging. We hopen dat het om een eenmalige piek gaat."