Indiase politie arresteert 1.800 mannen in strijd tegen kinderhuwelijken

In India zijn in de noordoostelijke deelstaat Assam meer dan 1.800 mannen opgepakt omdat ze getrouwd zijn met minderjarige meisjes of huwelijken hebben georganiseerd met meisjes. Premier van de deelstaat, Himanta Biswa Sarma, zegt dat de arrestaties het begin zijn van een langdurige aanpak van dit soort huwelijken.