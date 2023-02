Regisseur Jafar Panahi op borg vrijgelaten na zeven maanden in Iraanse cel

Jafar Panahi won in 2000 een Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië voor zijn film "The Circle". In 2015 kreeg hij in Berlijn een Gouden Beer voor "Taxi Teheran" en in 2018 won hij op het filmfestival van Cannes de prijs voor het beste scenario voor "Three Faces".

Panahi's laatste film, "No Bear", waarin hij zoals in het meeste van zijn recente werk, figureert, werd in 2022 vertoond op het filmfestival van Venetië toen hij al in de gevangenis zat. De film won de Speciale Juryprijs.