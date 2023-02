"Arcadia" straks in première, een van de duurste reeksen ooit gemaakt in Vlaanderen

"Dit hebben we nog nooit gedaan", vertelt Helen Perquy trots. "Het idee is ontstaan in Vlaanderen, maar door die volwaardige coproductie hebben we de luxe de Vlaamse cast uit te breiden met Nederlandse topacteurs, dat is verfrissend. We hebben hier de studio’s en de knowhow maar we zijn Amerika of Engeland niet. We hebben een beperktere keuze aan acteurs en nu kan je dat aanlengen. Dat geeft een andere wereld." Ook de crew achter de schermen is Vlaams-Nederlands, zo komt de regisseur Tim Oliehoek uit Nederland.