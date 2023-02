Kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo drie maanden gesloten na klacht

Kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo is voor drie maanden geschorst door het agentschap Opgroeien. Een ouder heeft een klacht ingediend, waarop het agentschap een schorsing oplegde. “Ik ben vanmorgen via een brief op de hoogte gesteld”, bevestigt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Maar wat de klacht precies inhoudt, is mij niet bekend. De zaak is in handen van het parket.”

Het parket heeft op 16 december een klacht gekregen en dat gemeld aan het Agentschap Opgroeien. Het voert een onderzoek.

In de crèche worden 18 kindjes opgevangen van 0 tot 3 jaar. De ouders moeten nu op zoek naar een nieuwe opvangplaats. De stad Eeklo probeert de ouders daar vanaf maandag bij te helpen. “We hebben zelf vijf opvanglocaties, weliswaar voor kinderen vanaf 3 jaar, maar we gaan zien hoe we daar een mouw kunnen aan passen”, zegt de burgemeester. “Of we zoeken opvang bij private initiatieven die wel vertrouwd zijn met kinderen van 0 tot 3 jaar.”