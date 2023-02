Klimaatprimeur voor kust van Denemarken: CO2 uit België verdwijnt 1.800 meter diep in oud olieveld

In de Deense haven van Esbjerg ligt de Aurora Storm aangemeerd, na een reis vanuit de Antwerpse haven. Aan boord: witte containers vol vloeibare CO2 uit de Ineos-fabriek in Zwijndrecht. In maart zal al dat broeikasgas 1.800 meter diep in de bodem van de Noordzee opgeslagen worden, zodat het nooit in de atmosfeer belandt en daar het klimaat opwarmt.

Het wordt de eerste test van de hele waardeketen van zogenoemde carbon capture and storage (CCS) in de Noordzee, van de fabriek over het transport naar het boorplatform tot in de zeebodem. Het is ook de eerste keer dat Belgische CO2 in de zeebodem ondergebracht wordt.