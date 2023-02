Man verstuurt dreigbrieven met varkensteelballen, rechter in Leuven veroordeelt hem tot 9 maanden cel 

Op 6 en 7 maart 2018 ontvingen de advocaat van de man en de Leuvense rechtbank brieven waarin hij zijn frustraties over een voorgaand dossier uitte. Om zijn woorden kracht bij te zetten, had de man teelballen van varkens toegevoegd. Van hem mochten ze met die ballen spelen, in plaats van met de zijne, stond er in de brief te lezen.