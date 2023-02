Maldegem investeert fors om gemeente groener en milieuvriendelijker te maken

Omdat Maldegem vorig jaar het Lokaal Energie en Klimaatpact ondertekende, zal de gemeente de komende jaren sterk inzetten op vergroening, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en de droogteproblematiek. Daarom komt de gemeente met 'Maldegem Boomt' op de proppen. Daarbij zullen 6 pleintjes opgefrist worden met meer groen en minder stenen en beton: het Vredesplein in het centrum van Maldegem, het pleintje aan de Stationsstraat en de 39ste Linielaan, een drietal plekken langs de Oude Staatsbaan in Adegem, het fietspad ter hoogte van Ter Walle in Adegem, het grasperk langs de Boslaan en een bufferzone ter hoogte van de Zandakkers in Adegem.