Massale opkomst voor cursus "heggen leggen" in Bocholt: "Eeuwenoude techniek opnieuw toegepast"

Regionaal Landschap wil de oude techniek van het heggen leggen niet verloren laten gaan, en organiseerde er daarom een inspiratiedag over in Bocholt. "De eeuwenoude techniek passen we hier opnieuw toe", vertelt Hanne Mengels van Regionaal Landschap Lage Kempen. Want een haag of heg vlechten wordt al meer dan 2.000 jaar gedaan. Het was vroeger de manier om een perceel goed af te bakenen, zodat het vee niet kon ontsnappen. Maar door de opkomst van de prikkeldraad 100 jaar geleden, is het ambacht nagenoeg verdwenen.