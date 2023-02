Medicatie die afgestemd is op DNA geeft 30 procent minder bijwerkingen

Nederland liep binnen de Europes Unie wat voorop, omdat in dat land de adviezen al opgesteld waren, maar intussen zijn die allemaal vertaald in het Grieks, het Spaans, het Engels en het Duits en zijn ze in al die landen ook beschikbaar, zo zei hij. Ook de DNA-test die gebruikt is, is in al die landen beschikbaar, dus eigenlijk kan het overal worden toegepast.

Wat volgens Swans nog wel een barrière is, is het feit dat de test ook geld kost. Daarvoor moet er natuurlijk een vergoeding komen en dus moet er een gesprek aangeknoopt worden met de zorgverzekeraars in al die landen om dit mogelijk te maken.

De test kost, afhankelijk van het land, tussen 300 en 600 euro, maar Swens denkt dat als de test op een grotere schaal ingevoerd zou worden, dat dan de prijs omlaag zal gaan. Daarnaast is het ook zo dat de techniek waarmee de anayses uitgevoerd worden, zich razendsnel ontwikkelt, dus hij verwacht niet dat dit een barrière hoeft te zijn.

Een ander punt waar vragen kunnen rond rijzen, is de privacy. Swens geeft toe dat dat altijd een belangrijk punt is als het over DNA-testen gaat, maar hij merkt op dat er enkel gekeken wordt naar 50 varianten, wat echt een heel kleine set is. Het zijn varianten die vooral iets zeggen over hoe je lichaam geneesmiddelen verwerkt en ze zeggen niets over de kans die je loopt op een ziekte.

Daarnaast is het ook zo dat de genetische testresultaten op de pas staan, maar dat ze nergens verzameld worden in een centrale databank. Dus er is geen kans dat iemand die zou kunnen hacken en dan ineens de genetische code van iedereen in de bank zou hebben, zo zei Swens. "De privacy is heel goed gewaarborgd", zo besloot hij.

De studie, die gefinancierd werd door een subsidie uit het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, is gepubliceerd in The Lancet.