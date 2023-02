Antwerpse haven heeft nu ook spoor van 760 meter om langste goederentreinen in Europa te ontvangen

"Wij hadden al vijf sporen van 630 meter, maar met deze laatste investering hebben we er nu ook een van 760 meter", zegt Ben Beirnaert, general manager van Combinant. "Dat maakt dat we alle treinen die in de toekomst in Europa gaan rijden, kunnen behandelen. De maximale lengte die Europa voorzien heeft voor treinen, is 740 meter. Het aantal containers dat erop kan, is afhankelijk van het type, maar je moet toch rekenen op een 60-tal containers. Nu behandelen we elk jaar zo'n 130.000 à 140.000 containers."