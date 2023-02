Nieuw skatepark voor de jeugd in Moerbeke-Waas

De Moerbeekse jongeren krijgen binnenkort een gloednieuw skatepark. Het skatepark komt op de terreinen van de oude suikerfabriek nabij het kmo-park. Dat is de ideale locatie volgens schepen van sport en jeugd Sarah Poppe (Open VLD): “Het skatepark is gemakkelijk bereikbaar voor de jongeren, maar we moeten ook zorg dragen voor de omgeving en de buren. Het is dus een locatie die in het centrum ligt maar wel ver genoeg van bewoning.”

Voor het project heeft de gemeente een samenwerking met de jeugdraad. De werken zullen in totaal 250.000 euro kosten en zijn mogelijk dankzij een deel subsidies van de Vlaamse Overheid en een deel eigen middelen van de gemeente.

De gemeente moet nog aan de plannen voor het skatepark beginnen. Daarvoor zal ze in gesprek gaan met ervaren skaters om samen de ontwerpen te maken. Moerbeke hoopt dit jaar nog te kunnen starten met de bouwwerken. Het skatepark zou dan geopend worden in de zomer van 2024.