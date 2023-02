10 kunstnesten moeten ooievaars naar Demervallei lokken

De palen komen er na het succes van de ooievaarspalen in het Webbekomsbroek. Het Regionaal landschap Noord-Hageland wil zo meer ooievaars hier laten broeden, vertelt Gedeputeerde Bart Nevens. "Een kunstnest voor ooievaars is echt een meerwaarde voor de ooievaars zelf, maar ook voor de regio. Dat zien we ook in het Webbekomsbroek, waar er eerder al ooievaarspalen geplaatst werden. Dat heeft echt een aantrekkingskracht op ooievaars. Ooievaars komen ook af op de voedselrijke bodems en de rust in de regio. Dat is fijn voor mens en dier."