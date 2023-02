Slachtoffers verloren vorig jaar 2,7 miljoen euro aan fraude via online verkoopplatformen

3.462 meldingen, goed voor meer dan 2.787.290 euro schade: dat is de balans van het aantal meldingen bij de Economische Inspectie vorig jaar voor fraude via websites waar je spullen kan kopen en verkopen. In 2021 zat het aantal meldingen op hetzelfde niveau (3.491), maar bedroeg de financiële schade iets rond de 2,3 miljoen. “Dit is het topje van de ijsberg", zegt Lien Meurisse van de FOD Economie. "Niet elk slachtoffer maakt een melding of vermeldt het bedrag dat hij kwijt is."