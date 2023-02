Opnieuw camera’s met nummerplaatherkenning in Merchtem om sluipverkeer tegen te gaan

In de Nieuwelaan in Hamme en in de Vollickstraat in Brussegem komen er camera’s met nummerplaatherkenning. Eerder stonden daar al camera’s als proefproject om het sluipverkeer tussen Brussegem en Hamme tegen te gaan, maar de camera's komen er nu definitief.

"Na een petitie van de bewoners hebben we besloten om de camera's er officieel te plaatsen, zodat ze zelf buiten de piekuren makkelijk van Brussegem naar Hamme kunnen", vertelt burgemeester Maarten Mast. "Ook het zwaar verkeer wordt gecontroleerd. Voertuigen van meer dan 3,5 ton mogen hier niet door"