De Walvis in Sint-Niklaas is verkocht: kijk binnen in oudste drogisterij van België, waar interieur sinds 1919 niet is veranderd

Drogisterij De Walvis in de Ankerstaat in Sint-Niklaas is al meer dan een eeuw een bijzonder gezicht. Uitbaatster Josephine Amand hield er tot zo’n tien jaar geleden de winkel open die haar vader in 1919 had opgestart. Al die tijd veranderde ze niets aan het interieur.

“Nu Josephine in een rusthuis woont en er in de familie geen kandidaten waren om de zaak over te nemen, besliste ze om het pand te verkopen”, zegt Jolien Catthoor van vastgoedkantoor Huysewinkel. “De respons was enorm, we merkten dat het pand heel wat mensen nauw aan het hart lag. De bezoekdagen liepen snel vol. Josephine heeft uiteindelijk zelf de koper geselecteerd op basis van zijn motivatie.”