"Ongelooflijk, maar waar, we worden opnieuw bedreigd door Duitse tanks": Rusland herdenkt Slag om Stalingrad

Stalin en Stalingrad?

De Slag om Stalingrad was een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. De Russische stad in het zuiden van het land trok in de zomer van 1942 de aandacht van Adolf Hitler. Om strategische redenen, maar net zo goed omdat de stad de naam van Sovjetdictator Jozef Stalin droeg.

Tussen juli 1942 en februari 1943 vielen bij hevige gevechten zeker 1,5 miljoen doden, waarmee de slag als een van de bloedigste ooit de geschiedenisboeken inging. Het Duitse leger moest uiteindelijk het onderspit delven voor het Sovjetleger en was daarmee niet langer onverslaanbaar. In Rusland staat de veldslag tot de dag van vandaag symbool voor de overwinning op het nazisme.



Gisteren werd tijdens de herdenkingsplechtigheid een standbeeld van Stalin onthuld. Monumenten voor de voormalige Sovjetleider zijn nochtans zeldzaam in Rusland. De vroegere dictator heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw een schrikbewind gevoerd dat aan miljoenen mensen het leven kostte. In de jaren 60 veranderde Stalingrad in Volgograd, als onderdeel van het zogenaamde “destalinisatieproces”.