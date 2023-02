Politie in Merelbeke betrapt meer en meer dieven via ANPR-camera’s

"Onze politiezone heeft een ANPR-cameranetwerk, net als in andere zones en dat levert geregeld iets op. Een ANPR-camera leest nummerplaten en die worden afgetoetst aan politionele databanken."

Vorige woensdag was er nog maar net een inbraak gemeld bij de politie, vertelt korpschef Yves Asselman. "Het ging het om een verdacht voertuig dat bekend was van inbraken. Ons heterdaadteam heeft dat snel kunnen onderscheppen." De slachtoffers van de inbraak kregen de buit terug, want die lag in de auto. De verdachten zijn voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden.

Met de camera’s kan de politie niet alleen woninginbraken aanpakken, maar ook overlastproblematieken en verkeersonveiligheid.