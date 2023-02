Gerecht vernietigt per ongeluk moorddossier van slachtoffer van seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Tijdens de zitting van het assisenproces richtte meester Luyckx zich deze namiddag dan ook tot beschuldigde Stephaan Du Lion, met de vraag om tijdens zijn ondervraging in de rechtszaal antwoorden te geven op de vragen. "In de akte van beschuldiging (de samenvatting van het onderzoek die bij het begin van het proces wordt voorgelezen, red.) is er maar een relatief klein stukje over wat er precies is kunnen opgehelderd worden. En tijdens de reconstructie was u heel afstandelijk, u deed dat op een heel algemene manier."

Bij het begin van zijn ondervraging door de assisenvoorzitter erkende Du Lion dat hij effectief verantwoordelijk is voor de dood van de vier vrouwen. Daarna ging het uitgebreid over zijn moeilijke jeugd, door de agressie van zijn vader tegenover hem en zijn twee zussen. Du Lion kreeg het zichtbaar moeilijk. Uit de ondervraging blijkt ook duidelijk - net zoals uit het onderzoek naar boven is gekomen - dat Du Lion zelf vaak erg agressief uit de hoek kon komen en moeite had om zich te beheersen. "Ik ben daar uit geraakt, maar veel te laat, zo'n 20 jaar geleden."