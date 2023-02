Taliban pakken professor op na kritiek op verbod voor vrouwen om te studeren

Het regime van de taliban

In augustus 2021 kwamen de taliban weer aan de macht in Afghanistan, nadat de Amerikaanse troepen zich hadden teruggetrokken. De taliban hadden aangegeven dat ze zich soepeler zouden tonen dan in de periode tussen 1996 en 2001. Toen voerden ze een schrikbewind in Afghanistan.

Daar blijkt nu niet veel van waar te zijn. In december vorig jaar kondigden de taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten. Een paar maanden voordien werd meisjes de toegang tot de middelbare school al ontzegd.