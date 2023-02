SID-in beurs in Antwerp Expo helpt laatstejaars studiekeuze maken voor hoger onderwijs

Van 2 tot en met 4 februari vindt de SID-in beurs plaats in Antwerp Expo. "Het is een beurs waar alle leerlingen terecht kunnen voor meer uitleg over een studiekeuze aan de hogeschool of universiteit", legt organisator Sophie Speltems uit. "Maar eigenlijk is het ruimer dan dat. Het gaat over alle opties na het secundair onderwijs. Dat kan een studie in het buitenland zijn, een verkorte opleiding of volwassenonderwijs SYNTRA. Maar ook een stand van VDAB is aanwezig voor jongeren die liever meteen aan het werk gaan."