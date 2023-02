Van transgender personages tot hoorapparaten: "The Sims" komt met nieuwe opties voor spelers

Sinds het originele "The Sims" in 2000 verscheen, hebben spelers uitgebreide mogelijkheden om hun personages naar eigen voorkeur vorm te geven. In 2016 vielen de genderbarrières al weg, waardoor vrouwelijke Sims de kleding, haarstijlen, lichaamsvormen en stemopties van de mannen konden gebruiken, en vice versa.