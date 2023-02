Slachthuis Verbist in Izegem veroordeeld tot 400.000 euro boete voor fraude met vervallen vlees

Tijdens de voorafgaande pleidooien was de procureur niet mals voor Verbist en zijn voormalig slachthuis. “Ze fraudeerden met vlees en het gaat om fraude met hoofdletter F”, klonk het bij de procureur. “De rode draad in twee onderzoeken: Verbist en zijn firma hadden totaal geen kaas gegeten van voedselveiligheid. De opgelegde richtlijnen lagen ergens in een kast stof te vergaren.”