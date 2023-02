Diksmuide schrapt 36 geplande sociale woningen in Woumen

Er wordt dus één derde van de sociale woningen geschrapt van de planning. “Het project was opgedeeld in verschillende delen. Door daar één van schrappen, houden we er nog 60 over. De plannen liggen nu opnieuw op tafel om te kijken hoe ze kunnen gerealiseerd worden door de woonmaatschappij.” Wanneer ze klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Maar de tekeningen en de plannen zijn wel al uitgetekend.”