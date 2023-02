Koppel tachtigers uit Herne veroordeeld voor seksueel misbruik van kleinkinderen in jaren 90

De kleinzoon van het koppel vertelde in 2019 anoniem in de media hoe hij en zijn zus in de jaren 90 waren misbruikt door hun opa. De twintiger opende een petitie om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik te verhogen, waarop zijn grootouders naar de politie stapten om een klacht in te dienen voor laster en eerroof.

Toen speurders echter doorvroegen naar het verhaal van hun kleinzoon, trokken ze hun klacht in. “We gaan toch geen slapende honden wakker maken”, klonk het.