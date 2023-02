Provincie vraagt Limburgers wat ze vinden van Ruimtepact 2040, dat plan bepaalt waar we in de toekomst zullen wonen en werken

Van 17 februari tot 17 mei 2023 is er een openbaar onderzoek over het Ruimtepact 2040. Dat plan bepaalt waar we in de toekomst in Limburg zullen kunnen wonen, werken, aan landbouw doen en waar we kunnen ontspannen. Een openbaar onderzoek is een gangbare juridische, zodat ook burgers hun standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen indienen.