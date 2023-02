Treinverkeer tussen Brussel en Gent is verstoord: werken aan brug zorgen voor een "spoorslingering"

Of dat zal lukken is nog de vraag. "Op zich zijn de herstellingswerken niet moeilijk", aldus Baeken. "Men gaat die kromme sporen er uit slijpen en men gaat die vervangen door nieuwe spoorstaven. We hebben daar veel ervaring mee, maar dat is wel een arbeidsintensief werk. Het is een geluk bij een ongeluk dat het in een daluur is gebeurd, maar als het niet is opgelost tegen de avondspits dan zal de impact natuurlijk veel groter zijn."