TriArte theater in Antwerpen staat op rand van faillissement: "Wachten nog steeds op onze betaling"

Heel wat artiesten hebben lang moeten wachten op hun vergoeding en anderen hebben die zelfs nog steeds niet gezien. "We hadden onder meer Jo Lemaire geboekt in november en we hebben 7 weken moeten wachten, onderhandelen en discussiëren. En nu zijn we ook de dupe. Begin december hadden we een hommage aan Conny Vandenbos en een concert van Liliane Saint-Pierre. Het geld dat voor de artiesten bedoeld was, is nog steeds niet uitbetaald. We hebben die mensen in gebreke gesteld, maar voorlopig zonder resultaat. Al had ik gehoopt dat het anders zou uitdraaien. Vooral voor de 16 gedupeerde artiesten en de toeleveringsbedrijven."