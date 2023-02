Twee kinderen aangereden door goederentrein in Duitsland, jongen van 10 overleden

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn twee kinderen aangereden door een trein. Een jongetje van 10 is daarbij overleden. Een 9-jarige jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert buiten levensgevaar. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het regionale treinverkeer ondervindt hinder.