Vakbonden en directie tapijtproducent Ideal in Wielsbeke bereiken akkoord

Heel wat personeelsleden waren boos, omdat ze ondanks het slechte nieuws van de sluiting bleven doorwerken. "Ze voelden zich niet gewaardeerd voor het werk dat ze vele jaren in het bedrijf hebben gedaan", zegt Rommens. Toch zijn beide partijen tot een ontwerp van sociaal akkoord gekomen, over bedragen van afscheidspremies bijvoorbeeld.

"Wij hebben een aantal toegevingen gekregen van de werkgever waar we uiteindelijk mee akkoord zijn gegaan. De meesten zien wel in dat dit een degelijk sociaal plan is. Het is een evenwichtig plan met aandacht voor mensen die in een andere vestiging van Beaulieu willen werken of voor mensen die hun ontslag krijgen. Dat geeft een blijk van respect voor de jarenlange trouw van de werknemers", vertelt Rommens tevreden.