Al veel belangstelling voor expo met schilderijen van Johannes Vermeer, vanaf vandaag te zien in Amsterdam, maar wat maakt zijn werk zo bijzonder?

In voorverkoop liep het al storm voor de expo met schilderijen van de 17e-eeuwse meester Johannes Vermeer: er zijn op voorhand al meer dan 220.000 tickets verkocht. En vandaag is het zover, dan kunnen de eerste bezoekers binnen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Er zijn 28 werken uit de hele wereld samengebracht en dat is zo uitzonderlijk, dat je dit maar één keer in je leven kunt meemaken. Wat is er zo bijzonder aan Johannes Vermeer? Ontdek het hier, met de neus heel dicht op vijf meesterwerken.