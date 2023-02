Virga Jessecollege in Hasselt wint wedstrijd van Het Verhaal van Vlaanderen en krijgt gastles van Tom Waes

Het Virga Jessecollege in Hasselt kreeg met televisiemaker Tom Waes een wel heel bijzondere leerkracht geschiedenis over de vloer vandaag. en de ontvangst was heel hartelijk. "Hoe ben ik hier ontvangen? Waanzin", zegt Tom Waes. "Ik ben hier ontvangen door 1.200 leerlingen die een veldslag naspeelden tussen Galliërs en Romeinen. Vervolgens ben ik hier in een aula gegooid met honderden leerlingen die een hele middag zijn blijven luisteren naar een leraar die me geïnterviewd heeft over geschiedenis en Het Verhaal van Vlaanderen. Ik had wel al meegekregen dat het leeft in de scholen, maar dit had ik niet verwacht."