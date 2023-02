Vrouw van overleden Willy Kuijpers is op zoek naar verhalen over haar man: "Brieven aan Willy"

Al wie ooit in contact kwam met Willy Kuijpers heeft wel een verhaal, herinnering of anekdote. Kuijpers was jarenlang politiek actief in de Volksunie, hij was onder meer Europees, federaal en Vlaams Parlementslid. Daarnaast was Kuijpers ook burgemeester van Herent. Hij stond zelf bekend om zijn vele verhalen en kennis over de Vlaamse beweging. Hij nam het ook van in de jaren 70 op voor alle volkeren in Europa, van Koerden, Bretoenen tot Palestijnen. Daarnaast was Kuijpers erg begaan met iedereen die het moeilijk had. Zo nam hij in zijn eigen gezin verschillende pleegkinderen en ook mensen die niet meer wisten waarheen. Twee jaar geleden overleed Kuijpers op 83-jarige leeftijd toen hij besmet raakte met het coronavirus bij een ziekenhuisopname.